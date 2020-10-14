Grosu поделилась снимками со съемок фильма

14.10.2020, 13:30, Новости дня

Украинская певица и актриса Grosu (Алина Гросу) 14 октября в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена на скамейке в парке.

“Надеюсь, мои глаза не на всех фотографиях выдают, что я с 7.00 утра на [съемочной] площадке. А нет, на всех”, – подписала она публикацию.

Артистка не уточнила, в каком фильме снимается, отметив, что находится на территории грузинского ресторан, расположенного в центре Киева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

* #ДНК Доброе утро, друзья! И всех с праздником Надеюсь, мои глаза не на всех фотографиях выдают, что я с 7 утра на площадке а нет, на всех)) #выбирайгросу

Публикация от GROSU (@alina_grosu) 13 Окт 2020 в 11:53 PDT

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”.

21 сентября 2020 года в эфире передачи ЖВЛ, которая вышла в эфир на “1+1”, Гросу сообщила, что развелась со своим супругом российским предпринимателем Александром Комковым. Певица подчеркнула, что в настоящее время не готова к новым отношениям.

Пара сыграла свадьбу летом 2019 года. Церемония бракосочетания состоялась в Италии.