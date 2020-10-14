Ученые рассказали, в какое время лучше делать упражнения для профилактики рака

14.10.2020, 13:25, Разное



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Физические упражнения снижают риск развития многих видов рака. Новое исследование, которое опубликовано в International Journal of Cancer, показало, что профилактическая ценность может увеличиваться, если выполнять их в определенное время.

Циркадные ритмы, рак и физкультура

Нарушения циркадных ритмов увеличивают риск двух развития распространенных злокачественных опухолей: рака молочной железы у женщин и рака простаты у мужчин. Фактором риска считается работа в ночную смену, некоторые данные говорят о том, что канцерогенным эффектом обладает воздействие света в ночное время.

Физическая активность достоверно снижает вероятность появления злокачественных опухолей. В то же время, известно, что упражнения могут по-разному влиять на циркадные ритмы человека в зависимости от времени их выполнения. Авторы нового исследования предположили, что защитное действие упражнений зависит от того, делают их утром или вечером.

Что узнали ученые

Ученые проанализировали данные, которые были получены при наблюдении за 2800 участниками исследования. Оказалось, что защитный эффект упражнений против рака молочной железы действительно может быть выше, если их делать утром, в период с 8 до 10 часов. Для мужчин профилактический эффект упражнений был практически одинаков при регулярных занятиях как утром, так и вечером.

Авторы исследования учли хронотипы участников. Оказалось, что утренние упражнения особенно полезны для «сов», то есть для тех, кто обычно более активен в позднее время.

«Время спортивных упражнений определенно оказывает эффект на ритм выработки половых гормонов и мелатонина, а также на обмен веществ после еды. Это может объяснить полученные результаты», – говорят ученые. Они указывают, что время для упражнений – не единственный фактор, который определяет их пользу. Риск развития рака ниже у людей, которые просто следуют стандартным рекомендациям по физической активности и занимаются не менее 150 минут в неделю.