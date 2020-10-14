Как я избавилась от коронавируса – Личное мнение

14.10.2020, 13:15, Разное

До недавнего времени я была почти точно уверена, что уже переболела коронавирусом.

Если читаете мой Телеграм-канал, знаете, как я ждала теста на антитела, сделала в общей сложности их три раза, но они — разных производителей! — так ничего и не показали.



Фото: Соцсети

Как всё было, с чего я вообще подозревала инфекцию?

В прошлом ноябре ездила в Питер к друзьям. Гуляла, ко мне подошла туристка из Китайской народной республики.

Спрашивает, где тут Михайловский замок? Я отвела её — три минуты с ней поболтала, а потом, вернувшись в Москву, занялась переездом.

Неделю — коробки, вещи. Старое выбросила, купила новую подушку и одеяло, чтобы таскать поменьше. Замоталась конкретно, а потом свалилась с простудой. По-моему, это был концец ноября или начало декабря — ну, где-то так.

Коронавирус тогда ещё и не обнаружили.

Проболев как-то необычно неделю, нехорошие ощущения у меня остались. Особенно по утрам, как встала — ломота какая-то, лень, только после йоги чуть отпускало.

Что это, если не коронавирус и его последствия?

Месяц назад мне прислали подушку Hybrid Pillow Blue Sleep, чтобы я написала рекламный пост о ней. Выбросила ту, что купила зимой при переезде в сине-жёлтом масс-маркете, стала спать на этой.

Что удивительно, «симптомы коронавируса», на которые я рефлексировала полгода, исчезли через два дня.

Я могу, конечно, написать сейчас сто тысяч слов, какая подушка Blue Sleep зашибатая, сочинить целый рекламный буклет на эту тему, но не хочу.

Тут другое — у меня реально нет теперь по утрам чувства, что попала ночью под паровоз. Я высыпаюсь, шея с головой не болят, работоспособность на нормальном уровне уже с момента, как встала.

Мне, как человеку, который «избавился» от коронавируса, совершенно пофигу, как это сработало.

Пишут, что внутри — охлаждающий гель, инновационная пена с эффектом памяти. Технология производства пены Memory Blue позволила добиться плотности для ортопедической поддержки головы и пористости для вентиляции материала и лучшего отдыха кожи лица — всё это просто прекрасно, но значение имеет лишь результат — здоровый сон, и мне пофиг, как это работает.

Важно то, что на новой подушке я теперь нормально сплю. И просыпаюсь человеком, а не скрюченной развалиной.

У другой подушки — «Подушки в подушке» — Blue Sleep две части. Верхний — съёмный с наполнителем, за счёт чего регулируется её высота и пышность. Так что нет теперь той промятой до простыни дыры, когда через час сна голова оказывается фактически без подушки.

Третья подушка — анатомическая. Внутри, как и у , тоже пена, но другая — Memory Granular Foam, которая подстраивается под положение тела, снимая напряжение с шейного отдела позвоночника и головы.

В общем, есть из чего выбрать под ваши конкретные запросы.

Глядя на то, какие утром в пробках у людей помятые лица, можно думать, конечно, что все болеют. Однако, что намного более вероятно, дело совсем не в пандемии, а в элементарном сне, когда ты вроде и спала, но не выспалась.

Цены на продукцию Blue Sleep совершенно адекватны и не завышены. Что ещё лучше — при покупке у вас будет 100 дней на тест и беспроблемный возврат потраченных денег, если вдруг что-то вам не понравится.

Сейчас на подушки скидки до 20%. По промокоду MIRO10 будет дополнительная скидка 10% только 24 часа, не упустите момент.

От души рекомендую эту подушку. Заодно, присмотритесь и к матрасам Blue Sleep — у меня Hybrid 2.0, он классный.