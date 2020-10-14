Московские власти опровергли связь смерти пенсионерки с работниками соцзащиты

14.10.2020, 13:08, Новости дня

Смерть пенсионерки в Москве не связана с департаментом труда и соцзащиты столицы, заявили в ведомстве, информация СМИ о том, что сиделка, следившая за пожилой женщиной, нанята департаментом, не соответствует действительности.

«У женщины, которая навещала пенсионерку и якобы помогала ей по хозяйству, никаких договорных отношений с учреждением не было. Пенсионерка действительно состояла на надомном обслуживании с 2010 года. Социальные услуги предоставлялись женщине в полном объеме согласно индивидуальной программе», – говорится в сообщении на сайте департамента.

К бабушке дважды в неделю приходил социальный работник территориального центра соцобслуживания Южного округа Москвы. За все это время пенсионерка ни разу не сообщала о претензиях в адрес сотрудника, в том числе к качеству предоставляемых услуг, подчеркнули в ведомстве.

«9 октября пенсионерка позвонила социальному работнику, сославшись на плохое самочувствие, попросила ее зайти. Двери сотруднику соцзащиты никто не открыл. Тогда она обратилась за помощью к соседке, у которой был запасной комплект ключей. В квартиру соцработник вошла с соседкой. Пенсионерка была обнаружена лежащей в ванне, наполненной водой. Соцработник немедленно вызвала скорую помощь и полицию», – пояснили в департаменте.

СМИ сообщали, что в Москве скончалась 92-летняя пенсионерка, она якобы оставила предсмертную записку, в которой указала причиной смерти свою сиделку из центра соцобслуживания, передает агентство «Москва».