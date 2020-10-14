В Кремле заявили о неприемлемом отношении ЕС к РФ из-за Навального

14.10.2020, 13:08, Новости дня

Россия не готова сталкиваться с отношением, которое демонстрирует Европейский союз в свете ситуации с Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что в свое время не РФ была инициатором свертывания диалогов по всем направлениям. Очевидно, что именно РФ не встречает понимания в своих попытках как-то возобновить этот диалог. И очевидно, что Россия, конечно же, не готова сталкиваться с таким отношением, с которым мы сталкиваемся на фоне инцидента с берлинским пациентом», – сказал Песков, отвечая на вопрос о словах главы МИД Сергея Лаврова о возможном прекращении диалога РФ с Евросоюзом.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении РФ за инцидент с блогером Алексеем Навальным, сократив его до пяти человек. В то же время агентство dpa со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что ЕС согласовал санкции против шести физических лиц и одной организации из России. Санкции якобы подразумевают заморозку активов и запреты на поездки и могут быть введены в течение нескольких дней, после того как будут закреплены в письменной форме.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

В понедельник главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении РФ в связи с инцидентом с Навальным. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что РФ не может начать расследование по инциденту с Навальным, пока ей не предоставили факты. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с Навальным.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.