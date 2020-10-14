Президент Киргизии назначил Жапарова премьером

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14.10.2020, 13:08, Новости дня

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова главой правительства республики, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября, подписал указ «О назначении премьер-министра и членов правительства Кыргызской Республики», – сообщил представитель пресс-службы, передает РИА «Новости».

Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера, структуру и состав кабмина. Однако президент, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент. Уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова. 14 октября депутаты киргизского парламента повторно утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства республики.

Напомним, в Бишкеке с утра 5 октября вспыхнули беспорядки на центральной площади Ала-Тоо, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше. 



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