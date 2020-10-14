 

У испытателя российской вакцины от COVID-19 выросли рога

14.10.2020, 13:02, Разное

Закрывший свой бизнес из-за пандемии коронавирусной инфекции житель Рязани Василий принял решение стать добровольцем и поучаствовать в испытаниях отечественной вакцины от COVID-19, разрабатываемой центром «Вектор».

Мужчина получил справку об отсутствии хронических заболеваний, попрощался с женой и отправился на 3 месяца в Новосибирск. В течение следующих 90 дней Василий после двух инъекций вакцины регулярно наблюдался у докторов. В первые три дня у него зафиксировали повышение температуры тела, далее отклонений по жизненно важным показателям не наблюдалось. Радовали добровольца и бытовые условия. Несмотря на изоляцию в закрытом боксе, он имел постоянный доступ к интернету и мобильной связи, также к его услугам было кабельное телевидение, настольные игры и библиотека. Предоставлялось четырёхразовое питание.

Каждый вечер на протяжении двух месяцев Василий общался по WhatsApp с любимой супругой. Потом неожиданно их связь прервалась. Женщина не появлялась в онлайн и не отвечала на телефонные звонки. Василий пытался отказаться от дальнейшего наблюдения над собой и отправиться в Рязань, но ему напомнили о необходимости исполнения контрактных обязательствах и пригрозили невыплатой денежных средств. Когда срок пребывания в изоляции подошёл к завершению, мужчина отправился домой. Он зашёл в свою квартиру и обнаружил жену в постели с другим мужчиной. После этого пара подала на развод и будет делить имущество в судебном порядке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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