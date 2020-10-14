Мнение: Падение экспорта

14.10.2020, 12:55, Разное

Экспорт нефти по системе трубопроводов “Транснефти” сократился в этом году на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки на российские НПЗ упали на 10 процентов. Уже одно это позволяет утверждать, что падение экспорта не привело к увеличению поставок на внутренний рынок – он тоже стагнирует.

Наша безголовая власть не в состоянии повторить китайский опыт 2008 года, когда падение экспорта вынудило китайцев ускоренными темпами начать развивать ёмкость внутреннего рынка. В России, напротив, все усилия власти направлены на то, чтобы внутренний рынок падал еще сильнее внешних. Россия, пожалуй, единственная страна в мире, которая резко увеличивает налоговую нагрузку в период кризиса. Такое решение может прийти в голову только полноценным кретинам в медицинском смысле, но других Путин не держит – не может же кто-то быть умнее каудильо.