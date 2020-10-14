 

Медики предупредили о вреде чрезмерного утепления

14.10.2020, 12:53, Разное

Врач Ирина Добрецова пояснила о вреде чрезмерного утепления. По ее словам, холод способствует подготовке иммунитета человека к отражению вирусных атак. Если человек будет сильно тепло одеваться, станет наблюдаться ослабление защитных сил организма.
Слишком теплая одежда, заклеенные форточки в домах, шерстяные носки в теплой квартире – все это делает иммунитет очень слабым. Для иммунной системы принципиальную роль играет закаливание. Таким образом, происходит тренировка организма к невосприимчивости различных вирусов. Врач порекомендовала как можно чаще проветривать помещение и одеваться по погоде. Начать закаливание нужно с малого: например, помыть руки по локоть холодной водой. Погружаться в прорубь можно только тогда, когда организм будет готов к воздействию низких температур.

Особое внимание рекомендуется уделять закаливанию детей. Если купать малыша в горячей воде, его иммунитет будет более ослабленным. Детей не требуется одевать теплее, нежели взрослых, поскольку они обладают отличной терморегуляцией. К тому же малыши являются очень подвижными на улице.

Когда человек замерзает при умеренных температурах, то у него могут присутствовать различные патологии. В холода рекомендуется употреблять больше сложных углеводов и белка.



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