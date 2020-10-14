 

Ольга Сутулова родила первенца от многодетного актера Евгения Стычкина

14.10.2020, 12:53, Разное

Ольга Сутулова стала мамой, накануне артистка родила первенца. Для отца новорожденного, Евгения Стычкина, это уже пятый ребенок.
40-летняя актриса рожала впервые, тогда как ее супруг ранее родила это первый ребенок, тогда как у 46-летнего Евгения Стычкина уже есть четверо детей. Именно он первым рассказал о радостном в соцсети Instagram. На странице своего профиля он обнародовал видео, на котором рассказал, насколько счастливым сделало его это событие. Звезда «Счастливых вместе» и «Дня денег» прочитал отрывок произведения «Письмо в Россию» Владимира Набокова. В процитированных строках автор называет свое счастье «невообразимым», такие же чувства испытывает и многодетный актер.

Ольга Сутулова и Евгений Стычкин познакомились во время съёмок картины «Контракт на любовь» в 2007 году. Однако семью они создали не сразу, некоторое время актеру, находившемся на тот момент в браке, приходилось жить на две семьи. Свадьбу пара отметила в узком кругу только восемь лет назад, но общих детей все эти годы у них не было. Всех четверых детей от предыдущих браков Сутулова приняла, как родных.

С появлением наследника артистов поздравили как коллеги, так и многочисленные поклонники. Подписчики аккаунта Стычкина пожелали маме и малышу здоровье и долголетия. Как сообщают «Народные новости России», многие фолловеры отметили, что новоиспеченный папа действительно светиться от счастья.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Моргенштерн рассказал про свою девушку

21.07 / В России предложили ввести многомиллионные штрафы за отказ удалять запрещенную информацию

11.03 / Мнение: История о черных очках

11.08 / Белорусы встают на колени перед ОМОНом: народ усмиряют гранатами и дубинками

18.08 / Мнение: Сильная рука Лукашенко

11.07 / Медики рассказали о пользе чеснока для организма

12.09 / Теряем все! Даже ядерные бомбы и ракеты

29.09 / «За формирование негативного отношения к стране»

13.10 / Матвиенко предложила ввести в России единый стандарт жизни граждан

17.09 / Белорусскиe разработчики создали оборудование, отслеживающее подписки на телегам-канал Nexta

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска