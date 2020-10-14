Ольга Сутулова родила первенца от многодетного актера Евгения Стычкина

14.10.2020, 12:53, Разное

Ольга Сутулова стала мамой, накануне артистка родила первенца. Для отца новорожденного, Евгения Стычкина, это уже пятый ребенок.

40-летняя актриса рожала впервые, тогда как ее супруг ранее родила это первый ребенок, тогда как у 46-летнего Евгения Стычкина уже есть четверо детей. Именно он первым рассказал о радостном в соцсети Instagram. На странице своего профиля он обнародовал видео, на котором рассказал, насколько счастливым сделало его это событие. Звезда «Счастливых вместе» и «Дня денег» прочитал отрывок произведения «Письмо в Россию» Владимира Набокова. В процитированных строках автор называет свое счастье «невообразимым», такие же чувства испытывает и многодетный актер.

Ольга Сутулова и Евгений Стычкин познакомились во время съёмок картины «Контракт на любовь» в 2007 году. Однако семью они создали не сразу, некоторое время актеру, находившемся на тот момент в браке, приходилось жить на две семьи. Свадьбу пара отметила в узком кругу только восемь лет назад, но общих детей все эти годы у них не было. Всех четверых детей от предыдущих браков Сутулова приняла, как родных.

С появлением наследника артистов поздравили как коллеги, так и многочисленные поклонники. Подписчики аккаунта Стычкина пожелали маме и малышу здоровье и долголетия. Как сообщают «Народные новости России», многие фолловеры отметили, что новоиспеченный папа действительно светиться от счастья.