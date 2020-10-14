В Ленобласти исчезли три подростка

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14.10.2020, 12:48, Новости дня

В Ленинградской области пропали трое 13-летних подростков, следователи устанавливают обстоятельства их исчезновения, сообщило следственное управление СК по региону.

Пропали трое подростков из поселка Саперное Приозерского района Ленобласти, сообщается на сайте ведомства. Мальчики 13 октября ушли гулять и не вернулись до сих пор.

Сейчас правоохранители проверяют места возможного местонахождения пропавших, допрашивают лиц из их круга общения. Принимаются меры к установлению причин и условий произошедшего.

Ранее в Москве пропала 12-летняя школьница, позже она была найдена. В соцсетях появилась информация, что девочка перед тем, как уйти из школы, оставила записку и свой мобильный телефон однокласснику. Мама девочки рассказала, что послужило причиной исчезновения ребенка.



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