В Нидерландах предложили разрешить эвтаназию для неизлечимо больных детей

14.10.2020, 12:47, Новости дня

Министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге выступил с инициативой разрешить проведение эвтаназии неизлечимо больным детям в возрасте от года до 12 лет.

Предполагается, что этой мере будут подвергаться только неизлечимо больные дети, которые испытывают физические страдания. По его словам, процедуре могут подвергнуться примерно пять-десять таких пациентов в год, передает НТВ со ссылкой NL Times.

Отмечается, что эту идею поддерживают родительские советы и ассоциация педиатров Нидерландов, а также праволиберальная «Народная партия за свободу и демократию» (VVD) и партия «Демократы 66», которая входит в правящую коалицию. Однако против инициативы выступают партия самого главы Минздрава «Христианско-демократический призыв» и «Христианский союз».

На данный момент в стране эвтаназия легализована для лиц старше 12 лет, а также при определенных обстоятельствах для младенцев до одного года. Пациенты в возрасте от года до 12 лет могут рассчитывать на паллиативную помощь.

Ранее подавляющее большинство читателей газеты ВЗГЛЯД считают, что неизлечимо больные люди в РФ должны иметь право на эвтаназию. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что вопрос об эвтаназии в РФ должно решать население страны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что отношение общества к добровольному уходу из жизни поменялось.