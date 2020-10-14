 

В Нидерландах предложили разрешить эвтаназию для неизлечимо больных детей

14.10.2020, 12:47, Новости дня

Министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге выступил с инициативой разрешить проведение эвтаназии неизлечимо больным детям в возрасте от года до 12 лет.

Предполагается, что этой мере будут подвергаться только неизлечимо больные дети, которые испытывают физические страдания. По его словам, процедуре могут подвергнуться примерно пять-десять таких пациентов в год, передает НТВ со ссылкой NL Times.

Отмечается, что эту идею поддерживают родительские советы и ассоциация педиатров Нидерландов, а также праволиберальная «Народная партия за свободу и демократию» (VVD) и партия «Демократы 66», которая входит в правящую коалицию. Однако против инициативы выступают партия самого главы Минздрава «Христианско-демократический призыв» и «Христианский союз». 

На данный момент в стране эвтаназия легализована для лиц старше 12 лет, а также при определенных обстоятельствах для младенцев до одного года. Пациенты в возрасте от года до 12 лет могут рассчитывать на паллиативную помощь.

Ранее подавляющее большинство читателей газеты ВЗГЛЯД считают, что неизлечимо больные люди в РФ должны иметь право на эвтаназию. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что вопрос об эвтаназии в РФ должно решать население страны. 

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что отношение общества к добровольному уходу из жизни поменялось.



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