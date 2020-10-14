СК возбудил дело по факту гибели россиянина в турецком отеле

14.10.2020, 12:47, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели жителя Татарстана в отеле в Турции, которого зажало в оконном проеме, сообщили в ведомстве.

«29 сентября в отеле в городе Манавгат (Турция) скончался 58-летний житель Республики Татарстан. По данному факту следственными органами СК по Республике Татарстан проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека)», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Напомним, 2 октября СМИ сообщили, что житель Татарстана погиб в номере турецкого отеля из-за неисправного окна.