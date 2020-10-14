Нагорный Карабах – война на руинах империи

14.10.2020, 12:31, Разное

Октябрьская революция 1917 года в Петрограде довершила развал некогда могучей и многонациональной Российской империи. На окраинах страны то и дело начали вспыхивать кровопролитные конфликты, местные малые «Гражданские войны», разные политические силы стремились заполнить вакуум, образовавшийся после падения империи. Одной из таких «горячих точек», стал Нагорный Карабах, проблема которого не решается и по сей день.

Кавказ после октября 1917 года

Приход большевиков к власти в Петрограде и разгон Учредительного Собрания в начале 1918 года позволил представителям трёх закавказских республик провозгласить свою независимость. Главную роль в этом процессе играли грузинские меньшевики и азербайджанские и армянские националисты, объединившиеся в политические партии «Мусават» и «Дашнакцутюн». Закавказская республика оказалась в весьма тяжёлом положении — изнутри её раздирали споры между грузинским, армянским и азербайджанским национальными советами, а на границах находились готовые к наступлению турецкие войска — война ещё не закончилась.

Кавказский фронт в 1918 году. (Wikimedia Commons)

Именно внешнее давление Центральных держав подвело черту под существованием независимого и единого Закавказья — военные успехи турок вынудили Закавказский сейм принять условия ультиматума и ликвидировать единое государство 26 мая 1918 года. С этого момента начинается трагическая история национальных государств Закавказья до советизации, которую можно с полной уверенностью назвать войной всех против всех. Особенно ожесточённым стало противостояние армян и азербайджанцев, которое проходило в том числе и на территории Нагорного Карабаха.

Армянский национальный совет существовал в условиях практически полной изоляции — с запада наступали турецкие войска, выбивая созданные ещё в 1917 году национальные части молодой республики. В результате терпевшие поражение за поражением армяне были вынуждены подписать с османами тяжёлый мирный договор, по которому больше половины бывшей Эриваньской губернии переходило под контроль Турции. Помимо этого, османское правительство для распространения своего влияния в регионе сделало ставку на союз с Азербайджаном, одним из итогов которого стала помощь турок в изгнании большевиков из Баку в сентябре 1918 года.

Турецкие и азербайджанские войска входят в Баку. 1918 год. (Wikimedia Commons)

К этому времени на пограничных армяно-азербайджанских территориях уже вовсю происходили настоящие военные действия. Особенно острый характер они приобрели в Нагорном Карабахе, Нахичевани и Зангезуре, где особую известность приобрёл армянский генерал Андраник Озанян, отличавшийся особой жестокостью по отношению к своим мусульманским противникам.

Нагорный Карабах — попытки Турции закрепиться в регионе

На 1917 год в Нагорном Карабахе проживало примерно равное количество армян и азербайджанцев. Проблемы с этническими столкновениями начались в регионе ещё во времена Революции 1905 года, поэтому столкновения между этническими группами трудно назвать неожиданными. Тем не менее уже в июле 1918 года в Нагорном Карабахе 1-й съезд представителей армянского населения объявил о независимости и создании своего правительства. Ни о каком присоединении к Азербайджану не могло быть и речи — хотя «Мусават» при помощи турецких друзей уже вынашивал планы по расширению территории государства.

Этническая карта Кавказа до 1917 года. (Wikimedia Commons)

После взятия Баку Османская империя решила поддержать территориальные претензии своих младших партнёров. Специально для этих целей была сформирована Первая азербайджанская дивизия, состоявшая, тем не менее, из турецких солдат. В конце сентября 1918 года она отправилась в Нагорный Карабах, выдвинув армянскому правительству требование о подчинении и переходе в азербайджанское подданство. Получив отказ, турки вошли в столицу самопровозглашённой республики, город Шушу, однако дальнейшее продвижение вглубь страны было остановлено армянскими отрядами самообороны, которые фактически вели против турок партизанскую войну в горах.

Эта ситуация продолжалась до конца октября 1918 года, вплоть до капитуляции Османской империи странам Антанты. По Мудросскому перемирию, туркам предписывалось вывести свои войска из Закавказья — империя была хозяином положения недолго. Вместо них в регионе появились англичане, которым пришлось искать решение разгоревшихся неприятностей и сделать свои ставки. Туманный Альбион принял решение опираться на Азербайджан, и под его влиянием на территории Карабаха и Зангезура генерал-губернатором был назначен Хосров-бек Султанов, бывший министр земледелия Азербайджанской республики и член партии «Мусават».

Хосров-бек Султанов. (Wikimedia Commons)

Неудачное посредничество Великобритании

Несмотря на то, что англичане попытались примирить враждующие стороны и включить представителей армян в управление областью, у подавляющей массы христианского населения этот шаг союзников вызвал отторжение. Съезд армян Карабаха не признал назначение Султанова и объявил область частью Республики Армения. Британские военные пытались уговорить стороны принять компромиссное решение, однако точек соприкосновения найти не удалось — армяне не желали сотрудничать с администрацией Султанова.

В то же время официальный Ереван надеялся на то, что по итогам Парижской конференции территориальные споры с Азербайджаном будут решены в его пользу, поэтому призывал своих соотечественников к сотрудничеству с британской военной миссией в регионе. Те, однако, не внемли к советам политиков и продолжали полупартизанскую войну.

Территориальные претензии Азербайджана на Парижской конференции. (Wikimedia Commons)

Территориальные претензии Армении на Парижской конференции. (Wikimedia Commons)

Ситуация оставалась шаткой до июня 1919 года. Британцам не удалось договориться о сотрудничестве армян и азербайджанцев в регионе, поэтому Султанов решил добиться желаемого для Баку результата с помощью силового воздействия. Шуша оказалась в фактической блокаде азербайджанских войск, а представители Седьмого съезда армян Карабаха были взяты в заложники. Целью было вынудить армян признать регион составной частью Азербайджана. Англичане решили не вмешиваться в происходящие события. Оставшись фактически в одиночке, армяне 22 августа выполнили ультиматум и признали Карабах частью Азербайджана до решений Парижской мирной конференции. Англичане же, посчитав свою миссию отныне законченной, удалились из региона.

Вторая половина 1919 года прошла в условиях холодного противостояния армян и азербайджанцев, которое рано или поздно должно было достигнуть горячей фазы — и стороны делали для этого всё возможное. Султанов увеличивал контингент войск на фоне боевых действий в соседнем Загензуре, а радикально настроенные бывшие члены съездов армян Карабаха сосредоточили свою деятельность в сельской местности, где начали готовить отряды самообороны. Активно им в этом содействовал Ереван, переправляя оружие и инструкторов. Впрочем, азербайджанцы делали то же самое, поддерживая порыв своих соплеменников в регионе. Всё шло к очередному взрыву, который случился уже в 1920 году.

Армянские отряды самообороны. (Wikimedia Commons)

Армяно-азербайджанская война: столкновения в Шуше

Новый этап противостояния начался в феврале 1920 года. Он был связан с требованием правительства Азербайджана от армян Карабаха пересмотреть заключённое в августе соглашение и не привязывать окончательное решение проблемы принадлежности региона к будущим договорённостям дипломатов в Версале. По мнению Баку, вопрос о вхождении области в состав Азербайджана был фактически уже решён. В ответ на это восьмой Съезд армян Карабаха предупредил своих партнёров, что в случае повторения силовых акций они будут вынуждены защищать свои земли с оружием в руках.

Резкий выпад в адрес Баку позволил азербайджанцам приступить к подавлению сопротивления армян. 6 марта, после оглашения решения Съезда, артиллерийскому обстрелу подверглись Джеваншира и Хцаберда, а через некоторое время в регион двинулись значительные армейские подкрепления: около 20 тысяч солдат и офицеров регулярной армии Азербайджана при поддержке курдского ополчения.

Эскалация конфликта стала сигналом к восстанию армян в крупных городах Карабаха, прежде всего в Шуше. 23 марта в городе начались столкновения между армянскими ополченцами и гарнизоном, а за день до этого гарнизон Шуши был фактически блокирован. Уличные бои и неразбериха продолжались вплоть до следующего дня, однако известие о провалах аналогичных выступлений армян в других карабахских поселениях позволила азербайджанцам перегруппироваться и дать решительный отпор.

Последующие события стали одной из самых чёрных страниц в истории Карабаха. Обозлённый гарнизон Шуши вместе с местными мусульманами отправились «мстить» своим врагам в армянские районы города. Христианские кварталы были фактически уничтожены. Серго Орджоникидзе, побывавший в Шуше спустя месяц после погромов, описал происходившее: «Я с ужасом вспоминаю и сегодня ту картину, которую мы увидели в Шуше в мае 1920 года. Красивейший армянский город был разрушен, разгромлен до основания, а в колодцах мы увидели трупы женщин и детей».

Разгромленные армянские кварталы в Шуше. (Wikimedia Commons)

В литературе существуют разные оценки числа жертв резни в Шуше. Азербайджанские авторы говорят о нескольких сотнях погибших, в то время как армянские пишут о десятках тысяч. Так или иначе после уличных столкновений и погромов город оказался фактически разрушенным. Уцелевшее мирное население, пользуясь густым туманом, смогло сбежать в сельскую местность. На фоне жестоких столкновений новый, уже девятый по счёту, съезд карабахских армян объявляет о присоединении региона к Армении в апреле 1920 года.

Тем не менее в том же апреле Армения и Азербайджан стояли на пороге новой страницы в своей истории. 11-я армия большевиков, успешно разбив Деникина, проникает в Закавказье, и к концу месяца в Азербайджане устанавливается Советская власть. В мае того же года большевики входят в Карабах, и власть переходит к местным ревкомам. В ноябре 1920 года большевики объявляют Карабах составной частью Армянской Социалистической Республики, которая к тому времени ещё не была создана. Казалось, что вопрос решится в пользу армян — тем более, что в июне 1921 года принадлежность Карабаха Армении вновь подтверждается специальным постановлением Кавказского Бюро РКП (б).

Однако спустя месяц Москва принимает решение всё же оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджанской ССР с правами широкой автономии. По всей видимости, бакинская нефть и здесь сыграла весомую роль — как когда-то это произошло с пришедшими в регион вместо турок англичанами. Конфликт остался замороженным, чтобы спустя более чем шесть десятилетий вспыхнуть с новой силой — уже в условиях распада Советской империи.