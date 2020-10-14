Карабахское ханство: в кольце врагов

14.10.2020, 12:31, Разное

В кольце врагов — географическое проклятье Карабаха

Карабах — и нагорный, и низменный — располагается в области, которая исторически много раз оказывалась в зоне интересов нескольких сильных народов и государств. Населявшие его христиане-армяне и какое-то количество мусульман-тюрков неизбежно втягивались в территориальные и культурные конфликты, а правителями становились представители пришлых династий. В 7−9 вв. в Карабахе правили персы Михраниды (но быстро арменизировались), затем власть перешла к армянским Араншахикам. Закавказье постоянно подвергалось экспансии — сюда приходили то арабы, то византийцы, затем монголы и воины Тамерлана, потом снова персы, турки и, наконец, русские. В горных районах армянам обычно удавалось сохранять некоторую автономию. Карабахские княжества заставляли считаться с собой. В 17−18 вв. именно в этих местах возникла идея возрождения Армении и её независимости, но мешали междоусобицы.

Внутренние конфликты привели даже к тому, что в середине 18 в. власть в Карабахе, который считался персидской провинцией, захватил хан тюркского происхождения — Панах-Али-хан (1747 — 1759). Так появилось Шушинско-Карабахское ханство со столицей в крепости Шуша (а Степанакерт стал главным городом уже в советское время).

Карабахское ханство. (wikipedia.org)

Владения ханства не ограничивались собственно Карабахом, в него также входили Зангезур, Мегри и Баргушат

С этим положением не готовы были мириться армянские мелики (князья, дворяне), которые стали искать дружбы с Россией. Екатерина II также рассматривала возможность покорить Закавказье, чтобы усилить позиции империи в перманентной борьбе против Османской империи. Всерьёз подумывали в Петербурге о том, чтобы принять «под высокую царскую руку» и армян.

Ибрагим, в свою очередь, преследовал, убивал и заточал в тюрьму неугодных ему меликов, и армяне стали бежать из Карабаха. На рубеже 18−19 вв. на освободившиеся земли переселялись мусульмане — курды и тюрки с карабахских окраин. Нагорный Карабах в этот период рисковал утратить свой армянский облик (некоторые историки, например, И. Г. Алиев, считают даже, что в то время тюркское население временно преобладало в Карабахе над армянским). Лишь в 1820-е годы бежавшие армяне стали возвращаться и переселяться из Турции и Ирана в Карабах, и всё вновь встало на круги своя. Но это произошло уже под властью Российской империи.

Хан Ибрагим. (peoples.ru)

Российский подданный — хан карабахский

Ибрагим с самого начала своего правления был в сложном положении. С одной стороны — персы и турки, с другой — наступающая на Юг Россия. Хан пытался лавировать между неизмеримо более сильными соседями, чтобы не потерять свою власть, и довольно долго это получалось. Но когда русские войска оказались совсем рядом, выбор был небольшой. В 1783 и 1784 гг. Ибрагим, чтобы обезопасить себя, писал генерал-поручику Потёмкину, что готов принять российское подданство, лишь просил о невмешательстве во внутренние дела ханства. Но Россия увязла в борьбе с турками, и на время о хане забыли.

Должно быть, Ибрагим вздохнул с облегчением, но ненадолго. В 1796 г. на него напал иранский хан Ага-Мухаммед и осадил Шушу. Русская армия не могла допустить победы персов и отправила в регион войска под началом генерала Валериана Зубова. Вновь Ибрагиму пришлось идти на поклон — он выразил «великому сардару» Зубову покорность и просил защиты и подданства России. Момент оказался опять неудачный. Екатерина II скончалась, а Павел I решил повременить с Закавказьем. Ага-Мухаммед захватил Шушу, Ибрагиму пришлось бежать. На его счастье, через несколько дней захватчика убили его же приближенные, которые затем покинули столицу Карабаха, и Ибрагим вернулся.

Вновь на Кавказ обратился русский взор при Александре I. Сначала присоединили Картли-Кахетию (1801), затем североазербайджанские владения — Джаро-Белоканы (1803) и Гянджу (1804). Тогда же генерал П. Д. Цицианов дал понять Ибрагиму, что настало и его время. «Клятвенное обещание» карабахский хан подписал в мае 1805 г. Отныне он был вассалом императора и его подданным. Для России Карабах стал «воротами» в Азербайджан, в которые империя вскоре и вошла.

Ханский дворец в Шуше. (wikimapia.org)

Правда, для Ибрагима русское подданство не принесло ничего хорошего. Через год его убили егеря майора Лисаневича — то ли хан запутался в интригах персов и хотел предать Россию, то ли запутался (а может, сделал всё осознанно) сам Лисаневич, который решил расправиться с «изменником». Так или иначе, «хан умер — да здравствует хан». Ибрагиму наследовал Мехти-Кули. Он 16 лет правил в относительном спокойствии, но в 1822 году его, как утверждают источники, «склонили к побегу» люди из кавказской администрации генерала Ермолова. Главную роль в этом сыграл генерал Мадатов армянского происхождения (Мадатян), получивший часть имущества хана. Мехти-Кули скрылся подальше от угроз и провокаций в Персии (иначе его ждали в лучшем случае ссылка или тюрьма по сфабрикованному делу о покушении, а в худшем — убийство).

После бегства Мехти-Кули Россия упразднила ханскую власть в Карабахе. Началось прямое правление империи.