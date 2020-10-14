Рост случаев COVID-19 заставил американцев запасаться продуктами

14.10.2020, 12:25, Новости дня

Американцы вновь делают продовольственные запасы на фоне роста числа заражений коронавирусом и опасений относительно беспорядков после президентских выборов, пишет USA Today. Тем не менее издание отмечает, что супермаркеты заранее заполняют склады, чтобы подготовиться к зимнему сезону, а значит беспокоиться из-за возможного дефицита товаров не стоит.



Reuters

На фоне опасений относительно второй волны коронавируса и беспорядков, которые могут последовать за президентскими выборами в США, американцы готовятся вновь запасаться продуктами питания и товарами первой необходимости, пишет USA Today.

По данным исследования Sports and Leisure Research Group, чуть больше половины опрошенных жителей США признались, что уже запаслись едой и предметами первой необходимости или планируют сделать это в ближайшее время. Об этом заявили 52% принявших участие в опросе американцев, против 48% тех, кто не видит необходимости в подобных запасах.

На рост спроса на продукты питания указывает тот факт, что за первую неделю октября средний чек после посещения продуктового магазина достиг $72, то есть вырос на 11% по сравнению с концом сентября.

«Это самый высокий показатель с первой недели июня и второй по величине с момента начала отслеживания данных в январе этого года», — заявил представитель компании Envestnet Yodlee Билл Парсонс, добавив, что пик спроса пришёлся на апрель.

Кроме того, по данным компании, для заказа продуктов потребители всё чаще обращаются к онлайн-сервисам. Так, более 17% всех покупок продуктов питания в США в настоящий момент осуществляются онлайн. При этом всё чаще американцы приобретают товары, которые в начале пандемии первыми пропали с полок магазинов.

Основной причиной опрошенные Sports and Leisure Research Group американцы назвали тревогу перед ростом числа случаев коронавируса и возможностью введения новых ограничительных мер. Так, в начале октября в стране был зафиксирован самый крупный почти за два месяца прирост числа случаев COVID-19 за день. Более того, опрошенные признались, что обеспокоены возможностью беспорядков после президентских выборов в начале ноября.

По словам директора и основателя аналитической фирмы 210 Analytics Энн-Мари Рёринк, рост спроса на продукты питания отчасти вызван и тем, что миллионы американцев продолжают учиться или работать из дома.

Тем не менее USA Today призывает не опасаться такого же дефицита, с которым американцы столкнулись после объявления о введении самоизоляции в марте и апреле, когда с полок магазинов пропали предметы первой необходимости, в том числе туалетная бумага и мука. По данным издания, сети продуктовых магазинов активно заполняют склады, чтобы суметь удовлетворить спрос по мере роста числа случаев COVID-19, а также приближения праздничного ажиотажа.