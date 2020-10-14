Объявлена дата высадки на астероид Бенну

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14.10.2020, 12:20, Новости дня

Как сообщили в НАСА, космический аппарат OSIRIS-REx опустится на поверхность астероида Бенну 20 октября сего года. Напомним, что данное космическое тело направляется в сторону Земли. Теоретически не исключается возможность столкновения с нашей планетой.

Также канадские ученые из Йоркского университета отчитались  об удаленном исследовании астероида, проведенного при помощи их аппаратуры. В частности, проведены самые подробные 3D-измерения, сделано множество снимков поверхности с шагом всего в несколько сантиметров.

Исследователи рассчитывают получить бесценный материал не только о самом астероиде, но и о Солнечной системе в целом. Благодаря собранным образцам можно будет установить новые факты из истории эволюции образовавшихся планет.



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