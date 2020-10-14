Астрономы наблюдали гибель звезды в черной дыре

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14.10.2020, 12:20, Новости дня

Свидетелями уникального события стали ученые, наблюдавшие за космическим пространством при помощи телескопов Европейской южной обсерватории. Им удалось запечатлеть яркую вспышку, которая на деле оказалась взрывом звезды, попавшей в массивную черную дыру.

Катастрофа случилась на расстоянии примерно в 215 млн световых лет от нашей планеты, уточняют исследователи Вселенной. Ранее астрономам не удавалось зафиксировать ничего подобного настолько близко от Земли, уточняют они.

Звезду буквально разорвало на части, как только она приблизилась к сверхмассивной черной дыре. Она была поглощена гигантской энергией гравитации и прекратила свое существование. По словам экспертов, возможность зафиксировать такое событие уникальна.



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