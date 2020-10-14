Ученые: Витамин С из фруктов улучшает настроение

14.10.2020, 12:17, Разное

Ученые считают киви источником хорошего настроения у людей. В нем содержится большое количество витамина С, поэтому фрукт является не только вкусным, но и полезным.

Научные сотрудники провели исследование, в котором были задействоаны 167 человек. Всех испытуемых специалисты разделили на три группы. Представителям одной из них предлагалось есть два киви в день на протяжении месяца, второй принимать витамин С, третьей употреблять плацебо. У участников последней группы не было замечено никаких изменений. В то же время у остальных до нормального уровня повысился витамин С.

Люди, употребляющие киви, рассказали об улучшении настроения и самочувствия в целом. Таким образом, проведенный эксперимент показал преимущества от приема витамина С через фрукты.

Употребляя киви, люди получают активные вещества, приносящие пользу головному мозгу и организму в целом. Во фрукте содержатся пищевые волокна, благоприятно сказывающиеся на работе кишечника. Между корректным функционированием данного органа и регуляцией настроения существует прямая связь. В связи с этим съедание одного киви приносит больше пользы, нежели таблетка витамина С.