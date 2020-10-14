Кейт Миддлтон отметила талант российского фотографа Сергея Горшкова

14.10.2020, 12:15, Разное

Вчера утром Кейт Миддлтон как патрон Музея естествознания в Лондоне выпустила видеоролик, в котором анонсировала свое вечернее мероприятие – участие в виртуальной церемонии Wildlife Photographer of the Year. Герцогине Кембриджской было поручено объявить имя 56-го победителя ежегодного конкурса для фотографов дикой природы, и она это сделала – главный приз получил российский фотограф Сергей Горшков за свой снимок самки амурского тигра, сделанный на Дальнем Востоке.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)14 Окт 2020 в 12:48 PDT

Мастерство и креативность снимков этого года дают вдохновляющее и захватывающее представление о красоте и уязвимости жизни на нашей планете. Большие поздравления вам, Сергей, и спасибо всем участникам конкурса за то, что показали нам волшебство мира природы и напомнили, что забота об окружающей среде и ее драгоценном биоразнообразии никогда не была так важна, как сейчас, – произнесла перед 49 тысячами виртуальных зрителей Миддлтон.

Конкурсанты 2020 года

Чуть позже эта фотография Сергея под названием “Объятия” также была опубликована в официальных аккаунтах Кенсингтонского дворца. Сергей тоже выложил в Instagram фрагмент волнительного момента объявления его имени герцогиней и написал:

Ура! Тигр победил! Снято на территории ФГБУ “Земля леопарда” имени Николая Воронцова.

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Публикация от Sergey Gorshkov (@sergey_gorshkov_photographer)13 Окт 2020 в 2:32 PDT

Сергей Горшков ранее работал топ-менеджером в нефтяной компании, но одна поездка на Камчатку изменила все. Он решил вернуться туда с хорошим фотоаппаратом и сделать красивые снимки, но в итоге получил гораздо больше. Теперь его имя известно во всем мире, и благодаря в том числе его талантливым работам за границами России знают о таких местах, как Камчатка, остров Врангеля, плато Путорана, Таймыр, побережья российских арктических морей, дельта Волги.

Фотография для меня – это хобби, я по-прежнему снимаю для собственного удовольствия, так, как я делал, когда начал снимать. Но теперь я показываю людям то, что они не видели и никогда не увидят. Снимая дикую природу, я не разбогател, да никогда и не рассматривал увлечение фотографией как способ зарабатывания денег. Возможность общения с дикими животными делает меня счастливым. То, чем я занимаюсь, – это частично наука, частично приключение и частично искусство. Я рад, что фотография стала для меня главным способом познания природы. Это отражение мира, в котором я живу. И я ничего не хочу менять, не хочу, чтобы съемка стала моей работой, ведь тогда я потеряю ощущение легкости и свободу и перестану снимать. Любить за деньги невозможно. То же самое – и в съемке дикой природы: не получится хорошо снимать за деньги. Это остается моей философией по сей день. Моя вторая жизнь дарит сильные эмоции, новые впечатления и главное – свободу, – рассказывал Сергей журналу Forbes.