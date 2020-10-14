В РФ запатентован новый препарат для лечения коронавируса

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14.10.2020, 12:02, Новости дня

Федеральное медико-биологическое агентство РФ разработало и запатентовало новое лекарство от коронавируса, сообщила пресс-служба ФМБА.

«Разработан инновационный лекарственный препарат на основе механизма РНК-интерференции, обладающий прямой противовирусной активностью в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в сообщении ФМБА.

Отмечается, что ученые разработали и запатентовали препарат, который представляет собой комбинацию синтетических микро-РНК (мРНК), специфически связывающихся с геномной РНК коронавируса SARS-CoV-2 по принципу комплементарности.

«В результате подавляется репликация коронавируса SARS-CoV-2 путем разрушения его генома и мРНК генов ORF1 (ORF1a, ORF1b) в участках, кодирующих РНК-полимеразу RdRP и лидерный протеин nsp1, а также гена нуклеопротеина N SARS-CoV-2», – добавили в агентстве.

В ФМБА уточнили, что препарат специфически «выключает активность» коронавируса и убивает его, а не только влияет на симптомы заболевания.

Ранее сообщалось, что специалисты новосибирского центра «Вектор» оценивают эффективность зарегистрированных в РФ противовирусных препаратов и новых соединений для использования в лечении коронавируса. Более 15 соединений из 500 исследованных показали действенность. 

В среду министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ряд препаратов для лечения коронавируса будут включены в РФ в перечень жизненно важных лекарств. 



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