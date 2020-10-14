Жительница Великобритании впала в кому и забыла 20 лет жизни

14.10.2020, 12:08, Разное

Жительница Великобритании Стиви Картер вышла из комы но забыла 20 лет жизни. Она пыталась доказать медикам, что сейчас 1998 год.

12 февраля 2018 года она ехала вместе со своим сожителем на работу, когда почувствовала сильную головную боль. Женщина закричала, из-за чего мужчина развернулся и поехал к дому. Когда они добрались до места, англичанка потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали.

В больнице врачи неврологического отделения провели обследование пациентки. Томография показала, что Картер родилась с редкой патологией — артериовенозной мальформацией. Это привело к инсульту и, как результат, кровоизлиянию в мозг.

Медики вынуждены были провести экстренную операцию и погрузить женщину в кому. Шансы на выживание были равны примерно 2%.

Тем не менее спустя 2 недели Картер очнулась. Однако она не узнавала родных, считала, что сейчас 1998 год и что ее 20 лет держали в плену. Кроме того, у нее была парализована правая часть тела.

К счастью, через несколько недель к Стиви Картер начала возвращаться память. Ей потребовалась долгая реабилитация, чтобы вновь научиться ходить и двигаться. Сейчас у нее сохраняются слабость и проблемы с памятью. Она не вернулась на работу. Тем не менее женщина благодарна команде врачей за спасение своей жизни, сообщает Metro.

Ранее во время поездки в Турцию, на курорт Мармарис, скоропостижно скончался британец из Белфаста – 33-летний Ричард Маллой. Также в кому впали двое его друзей. Молодые люди впали в кому после визита к стоматологу.

Маллой и его товарищи ранее были совершенно здоровы. В настоящее время родственники британцев и МИД страны пытаются установить причины случившегося.