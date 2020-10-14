 

Медики назвали гангрену одним из возможных осложнений коронавируса

14.10.2020, 11:53, Разное

Медики из Сингапура обнаружили еще одно опасное осложнение, которое может развиться в результате заражения коронавирусом. Речь идет о гангрене нижних конечностей. Она появляется из-за образования в аорте тромба.
По словам авторов исследования, врачи наблюдали за пациентом со стандартной симптоматикой для COVID-19. После того, как он провел несколько дней больничой палате, его состояние в целом стабилизировалось. В то же время у 39-летнего мужчины внезапно появились очень сильные боли в правой ноге. Постепенно в этом месте образовалась гангрена. Врачи предотвратили ее развитие путем установки стента. Через три месяца и вовсе удалось избавиться от данной пробелмы.

Подобные явления очень странны для молодых людей, у которых нет никаких сопутствующих недугов. Изначально считалось, что у мужчины в крови присутствовали сгустки. Однако потом оказалось, что в результате коронавируса образовались тромбы.

Результаты проведенных исследований показывают, что COVID-19 может приводить к инсульту, инфаркту и другим опасным
заболеваниям. Теперь ученым предстоит установить, почему у зараженных пациентов образуются тромбы.



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