 

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

14.10.2020, 11:48, Новости дня

Российский корабль «Союз МС-17» с экипажем из двух россиян и американки пристыковался к Международной космической станции, полет занял рекордно короткие три часа и три минуты.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 8.45 мск. Через несколько минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет к МКС. Стыковка произошла в 11.48 мск.

«Союз МС-17» сделал всего два витка вокруг Земли. Ранее такую схему отработали на нескольких грузовых кораблях «Прогресс МС», в 2017 году был установлен рекорд – 3 часа 18 минут, передает РИА «Новости».

Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС до сегодняшнего дня принадлежал кораблю «Союз МС-06», который в сентябре 2017 года сделал это за 5 часов 38 минут.

На борту «Союза МС-17» российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. После открытия люков они перейдут на станцию, где их встретят россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые 22 октября покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней – до 9 апреля 2021 года.



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