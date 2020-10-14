Экс-директора музея-заповедника Дербента задержали в Москве
14.10.2020, 11:48, Новости дня
Бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимов задержан в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Бывший директор музея-заповедника Дербента задержан в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий», – сообщил источник ТАСС, добавив, что возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
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