Экс-директора музея-заповедника Дербента задержали в Москве

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14.10.2020, 11:48, Новости дня

Бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимов задержан в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Бывший директор музея-заповедника Дербента задержан в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий», – сообщил источник ТАСС, добавив, что возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).



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