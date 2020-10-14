Мнение: Красота и здоровье

14.10.2020, 11:45, Разное

Упер у жены журнальчик “Красота и здоровье” – и не прогадал! Посреди какого-то унылого бреда насчет борьбы с выпадением волос наткнулся на чудесную статью, которая покорила меня своим фатализмом. На сайте журнала эту статью еще не выложили – но не могу не поделиться ею с народом. Так что – избранные цитаты. Сама статья называется “Сплошная химия”.

“…Все сложнее становится определить, что безвреднее: мясо с антибиотиками или овощи с нитратами, заморозка, лишенная всех витаминов, или “охлажденка”, вымоченная в фосфатах; вода из-под крана с тяжелыми металлами или из пластиковой бутылки с гормонами.

…Сегодня многие токсины вводят в продукты целенаправленно, для получения более “качественного” товара. Фосфаты добавляют в свежую рыбу или гормоны в мясо. Влияние этих веществ на организм до конца не изучено, но уже существующие данные совсем неутешительны.

РТУТЬ – один из самых распространенных тяжелых металлов. Это соединение накапливается в планктоне, который поедает рыба. В основном ртуть находят в мясе хищных морских рыб, таких как тунец, рыба-меч, акула и т.п. Чем больше рыбина, тем больше в ней ртути… Новые исследования, проводимые в Великобритании, доказали, что потребление рыбы – основной источник попадания ртути в организм человека.

НИТРАТЫ. С продуктами животного происхождения человек получает около 6% нитратов, а с овощами и фруктами гораздо больше – порядка 70%. В среднем количество нитратов в растительных продуктах колеблется в пределах 150-800 мг/кг: в картофеле – 95, в капусте – 300, моркови – 800, луке – 60, свекле – 830, томатах – 45, огурцах – 85 мг/кг.

Избыток нитратов приводит к заболеваниям печени, почек, снижению иммунитета.

ЗАЩИТА. Применяйте термическую обработку, при которой до 85% нитратов нейтрализуется. Отвар сливайте горячим, так как при остывании часть нитратов возвращается из отвара в корнеплод.

ПЕСТИЦИДЫ. Из исследований, проводимых в России, известно, что в 100% проб садоводческой продукции были обнаружены медьсодержащие пестициды и медный купорос…. Постоянные отравления пестицидами проявляются затяжным течением хронических неспецифических заболеваний. И могут протекать по типу гастрита, гепатита и бронхита.

ДИОКСИНЫ – побочные продукты производства пластмасс и бумаги. Обладают канцерогенными и иммуннотоксичными свойствами… ОЧЕНЬ МНОГО диоксинов содержится в МОРЕПРОДУКТАХ, так как они выполняют функцию биологических фильтров, пропуская через себя загрязненную воду.

Симптомами отравления диоксинами могут быть разнообразные кожные реакции и неврологические нарушения.

АНТИБИОТИКИ – добавляют в корм искусственно выращиваемым рыбам, морепродуктам, птице и скоту. Эти вещества накапливаются в организмах, а также в их производных: молоке, яйцах и икре.

Систематическое поступление антибиотиков в организм человека очень вредно. ..Провоцируют появление аллергий, дисбактериоза и кандидоза у женщин.

ГОРМОНЫ используют для стимуляции репродуктивной функции и роста животных… Особо опасно применение стероидных гормонов, которые способны длительное время сохраняться в замороженных продуктах, выдерживать термическую обработку и спокойно всасываться в желудочно-кишечном тракте. В организме человека они активно вмешиваются в межгормональные взаимоотношения, нарушая обмен веществ и влияя на половую функцию.

Последние исследования немецких ученых показали, что во многих образцах питьевой воды содержатся вещества, подобные женскому гормону эстрогену. Причем больше всего гормонов было обнаружено в воде, находящейся в комбинированной упаковке – бумага плюс пластик (практически в 100% образцов). А также в 78% пластиковых бутылок и 33% стеклянной тары.

Ученые изучали влияние питьевой воды на пресноводных новозеландских улиток. Оказалось, что подопытные интенсивнее всего размножались под воздействием воды из пластиковых емкостей.

ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ – применяют для того, чтобы успокоить животное во время транспортировки на скотобойню. Очень часто с целью угомонить животных употребляют сердечные препараты – бета-блокаторы. Через мясо животных они попадают в организм человека и отрицательно воздействуют на его ЦНС.

ФОСФАТЫ.. Совсем недавно корейские онкологи выяснили, что повышенное содержание неорганического фосфата в пищевых продуктах, включая мясо, сыры, напитки и хлебобулочные изделия, способствует возникновению раковых опухолей в легких.

Охлажденные мясо, рыбу морепродукты вымачивают в фосфатах, которые задерживают влагу в тканях, и продукт максимально долго сохраняет первоначальную текстуру. Раньше преимущество охлажденной рыбы перед замороженной было неоспоримым, а теперь старая добрая заморозка кажется гораздо более безопасной”.

Автор – Елена Нарская.

То есть всё, безусловно, давно всем известно, но сведенное вместе, оказывает какое-то приятное нервно-парализующее воздействие. Надо, думаю, применять для лечения депрессии, по принципу “клин клином”.