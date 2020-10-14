Мнение: Об эмиграции

14.10.2020, 11:40, Разное

Об эмиграции.

Однажды я прочитал весьма любопытную статью, где бывший "законник" из СССР, обосновавшийся в США в перестроечный период (ныне, по его словам, уголовнику получить даже визу достаточно затруднительно, тогда же, пользуясь антипатией ко всему советскому, незнанием реалий и закрытостью наших архивов, некоторые деятели "теневого фронта" ухитрялись получить гражданство, выдавая себя за "жертв режима", ибо на родине терять им было давно нечего), описывает ситуацию с эмигрантами. Изложу по памяти, потому на точность цитат не претендую.

Откуда в США столько диссидентов и жертв режима? В кого ни плюнь – жертва. А все просто. Кто бежал из страны в первую очередь? Те, по кому статья УК плакала, и некоторое количество деятелей, веривших в "американскую мечту". Думали, что уж в Америке-то они развернуться. Кто они? Спекулянты, "деловые", бывшие товароведы, попавшие под проверку ОБХСС, и прочая шушера. Они все сетовали, что в СССР живут дураки, не знающие жизни. Но они-то не такие, они будут королями в рыночном обществе.

А что вышло в итоге? Официанты, привыкшие считать себя элитой, с доступом к дефициту и валюте, связями и чаевыми в половину зарплаты, оказались низшим классом – бессловесной обслугой, впахивающей за гроши.

Спекулянты, скопившие $40 000, мнили себя богами на родине, но оказалось, что в США этого хватит на несколько месяцев экономной жизни, если не обманут соотечественники, приехавшие раньше. Причем, придется срочно искать любую работу, ведь их "профессия" на новом месте не востребована.

Всякие продавцы-товароведы? Кому они нужны в США, без знания местного рынка, законов, реалий? Хитровыделанных тут своих достаточно, чтобы еще пришлых нанимать. Тем более, СССР был очень наивной страной. Великие хитрости, придуманные этими доморощенными комбинаторами, в США устарели еще век назад, и давно учтены местными законами.

Еще есть всякая интеллигенция. Кто-то, обладая действительно ценными знаниями, находит места в институтах. Всякий "бомонд" из писателей-диссидентов имел спрос у спец.служб – кого-то интервьюировали советологи, проводящие анализ ситуации в России, или выискивающие агентов для вербовки. Некоторые, самые известные, даже становились "иконами диссидентства", но их единицы. Вот только это одноразовый материал. Американцы практичны – добившись всего, что их интересовало, они предоставляют возможность и дальше приносить пользу хозяину. Не справился – сам дурак.

И тут-то оказывалось, что украденные чужие разработки невозможно эксплуатировать бесконечно. Что технологии, которые тянул целый институт, продолжать без помощи местных коллег не выйдет, и профит от результата, как и везде, получат не они – руководители групп.

У всяких музыкантов и писателей все еще проще – они интересны только спец.службам, и только до тех пор, пока их кто-то слушает на исторической родине. А дальше – премия за "плодотворное сотрудничество" и прохладное прощание. Крутись как хочешь.

Конечно, есть те, кто нашел себе достойное место, и полностью устроен. Но их не так много, и о них услышишь редко.

Большинство же живет другими представлениями о мире. Они воспитаны в советском государстве, где строгая цензура нежно берегла их хрупкую психику от настоящих ужасов капиталистического мира. Они, как правило, даже английского языка толком не знают. Оттого и оседают в русских гетто, вроде Брайтон-Бич.

А потом приходит понимание. Осознание, что они из себя представляют на самом деле, и какое место им отведено в местной иерархии. Многие и рады бы вернуться, но уже не могут – кого-то ждет срок, у кого-то нет средств, у кого-то дети – настоящие американцы. И вот тогда их накрывает злоба.

Обвинять себя трудно, гораздо проще обвинить кого-то другого. Например, бывшую родину, которая настолько плоха, что продолжает им гадить даже в Америке. Обвинять родину вообще просто – она не ответит. А сосед может и в морду дать. И вот все эти "бывшие": "бывшие партийные", "бывшие советские", "бывшие торговые", исходятся злобой, выкрикивая обвинения по любому поводу. Нет повода – придумывают, ищут любой предлог.

Особенно тяжко приходится "творческой интеллигенции" – они были востребованы именно как специалисты по СССР, но с крушением страны они перестали представлять интерес. Тут-то и вышло, что и родине они давно не нужны, и США родиной не стали, и делать они ничего другого, кроме горлопанства, не хотят и не умеют. И тогда они ищут, как бы о себе заявить, как привлечь внимание, чтобы им снова поручили привычную работу, чтобы снова платили за нее деньги. Неважно, каким способом, хоть клоунадой.

У некоторых даже получается, только не все этому рады (отработанный агент может пригодится для провокации, в качестве "жертвы ФСБ", был какой-то пример, актуальный на тот момент, но тут меня память подводит).

И, естественно, никто из них никогда не признается, почему покинул Россию – сплошные "жертвы режима" и диссиденты. Криминал честнее, но и они молчат – ФБР бдит, депортируют

https://rkkawarrior.livejournal.com/198455.html – цинк

По мотивам прочтения сразу вспомнился Дуров, который рассказывал о преимуществах США ровно до того момента, когда его там не взяли за яйца, после чего он начал разоблачать загнивающие штаты не хуже пропаганды с гос.каналов.