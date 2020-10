“Начните неделю, целуя”. Хайек станцевала с совой

14.10.2020, 11:31, Новости дня

Американская актриса Сальма Хайек 13 октября разместила в Instagram видео, на котором запечатлена со своим питомцем – совой.

На видео актриса танцует с птицей, сидящей у нее на руке, осыпая ее поцелуями. В какой-то момент сова срывается и улетает.

“Начните неделю, целуя кого-нибудь до того, как он улетит!” – подписала актриса ролик.

Start your week, kissing someone before they fly away! * Empieza su semana besando a alguien antes de que se les vuele. * #kiss #beso

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 12 Окт 2020 в 9:04 PDT

Хайек познакомила фолловеров с обитающей в ее доме совой в начале лета. Актриса подчеркнула, что птица – женского пола.

Хайек известна своей любовью к животным. Однажды она переживала, что утка, обитающая в ее саду, отказалась высиживать яйцо.

На своей странице в Instagram Хайек рассказывала, как во время карантина спасала альпаку, который сломал ногу.