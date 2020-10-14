“Начните неделю, целуя”. Хайек станцевала с совой
14.10.2020, 11:31, Новости дня
Американская актриса Сальма Хайек 13 октября разместила в Instagram видео, на котором запечатлена со своим питомцем – совой.
На видео актриса танцует с птицей, сидящей у нее на руке, осыпая ее поцелуями. В какой-то момент сова срывается и улетает.
“Начните неделю, целуя кого-нибудь до того, как он улетит!” – подписала актриса ролик.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Start your week, kissing someone before they fly away! * Empieza su semana besando a alguien antes de que se les vuele. * #kiss #beso
Хайек познакомила фолловеров с обитающей в ее доме совой в начале лета. Актриса подчеркнула, что птица – женского пола.
Хайек известна своей любовью к животным. Однажды она переживала, что утка, обитающая в ее саду, отказалась высиживать яйцо.
На своей странице в Instagram Хайек рассказывала, как во время карантина спасала альпаку, который сломал ногу.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет