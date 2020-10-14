Андре Тан: В бизнесе я очень жесткий. Иначе все к чертям развалится

14.10.2020, 11:31, Новости дня

Украинский дизайнер Андре Тан 13 октября в Instagram рассказал, что его поведение на публике сильно отличается от того, как он себя ведет на работе.

“Люди часто удивляются, что в жизни я сильно отличаюсь от того Андре Тана, которого все видели по ТВ или на публике”, – написал он.

По словам дизайнера, на работе он всегда серьезный и сконцентрированный.

“В бизнесе я очень жесткий. Но за годы работы я понял, что держать эту планку просто необходимо. Иначе все к чертям развалится. Поверьте на слово, шуток-прибауток на работе вы от меня точно не услышите!” – заверил он.

Андре Тан подчеркнул, что, в отличие от работы, дома он становится покладистым и позволяет себе расслабиться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Кто же такой Андре Тан на самом деле? Когда новые люди знакомятся со мной, они часто удивляются, что в жизни я сильно отличаюсь от того Андре Тана, которого все видели по ТВ или на публике. Покуда образ в голове настолько устоявшийся, что они думают, что мы 2 разных человека! Конечно, это не так. Но отличия все же есть. При том принципиальные. Действительно, на людях я всегда улыбаюсь… Но если спросите моих сотрудников, то они все как один скажут, что на работе я всегда серьезный и сконцентрированный. Действительно, в бизнесе я очень жесткий. Но за годы работы я понял, что держать эту планку просто необходимо. Иначе все к чертям развалиться. Поверьте на слово, шуток-прибауток на работе вы от меня точно не услышите! Тем не менее, это не значит, что я от всех отрешен. Наоборот, люди * мое главное вдохновение. Именно поэтому не могу долго работать удаленно: нужно живое общение. Многие также считают, что в пределах дома я авторитарный. Но все наоборот: тут я покладистый и расслабленный. Люблю создавать домашний уют как настоящий домовенок.

Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official) 13 Окт 2020 в 8:51 PDT

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. В сентябре в эфире передачи “33 за 3” на канале ICTV дизайнер сообщил, что за время карантина вынужден был закрыть девять магазинов из 53.

В интервью, которое вышло 9 октября на YouTube-канале Dorotye, дизайнер признался, что переболел COVID-19, но не хотел разглашать это, опасаясь, что это скажется на продажах.