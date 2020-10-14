Зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко: политолог назвал причину

14.10.2020, 11:23, Разное

Ультиматум Тихановской продиктован угасанием протестной активности в Белоруссии, считает эксперт. Требования, которые выдвинула экс-кандидат в президенты, призван оживить оппозиционную активность, убежден Шаповалов.

По его словам, в ультиматуме Тихановской нет ничего нового. Оппозиция неоднократно призывала к забастровкам и блокировкам дорог, напомнил эксперт. “Они пытаются реанимировать протест”, – пояснил Шаповалов.

Методы, которые озвучены в ультиматуме Тихановской, не принесут Белоруссии ничего хорошего, уверен он. Забастовки и бойкот продаж нанесут удар по экономике и снизят уровень жизни граждан, приводит мнение специаиста RT.

Напомним, что 13 октября Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко. Она потребовала от белорусского лидера до 25 октября объявить об уходе в отставку, силовики должны прекратить насилие над протестующими, а политических заключенных нужно освободить.

Ультиматум Тихановской содержит угрозы в адрес действующей власти. Если требования не будут выполнены, политик пригрозила забастовкой на предприятиях, блокировками дорог и бойкотом государственных магазинов.

Ранее политолог Александр Алесин предположил, что радикализация протестов может быть выгодна Александру Лукашенко. Умеренная часть протестующих побоится насилия на улицах и потребует от власти разобраться с радикалами, считает эксперт.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Оппозиция и поддерживающий ее Запад не признает переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел санкции против окружения главы государства.