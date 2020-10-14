Мнение: Блестящая выставка изделий Фаберже открылась в Музеях Кремля

14.10.2020, 11:10, Разное

В Музеях Кремля на прошлой неделе открылась шикарная выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали", посвященная знаменитому ювелиру, а также его коллеге Федору Рюкерту – московскому ювелиру, в фирму которого Фаберже (а также Овчинников и многие другие ювелиры 19-20 вв.) отдавали на аутсорс создание цветных эмалей. Выставка продлится до 10 января 2021 года.

Но поскольку я сижу с мерзким ОРЗ и по соображениям этикета не оскверняю своими чихами благородные собрания коллег на вернисажах (во избежание паники и линчевания), сходить на открытие этой выставки я не смогла.

Поэтому моя любимая Наталья Крючкова из ТАСС, ведущая канал в телеграмме "Я поведу тебя в музей" https://t.me/vmuzey (очень рекомендую), разрешила мне сделать для вас пост из её фотографий с открытия выставки.

Фактиков, однако, накидать, чтобы разбавить фотографии, я могу вполне: начиталась, готовя материалы к выставке…

В название выставки нарочно вынесено 2 имени. Потому что пора нам новых героев брендровать, новые имена разучивать.

Федор Рюкерт (1951-1918) нарочно сделан главным героем проекта. И его имя вполне достоно стоять рядом с Карлом Фаберже.

Московская мастерская Рюкерта специализировалась на эмалях, и создавала как самостоятельные произведения, так и приглашалась другими фирмами для «наведения лоска». Помимо Фаберже, мастера Рюкерта украшали своими эмалями продукцию и многих других ювелирных компаний начала ХХ века – П. Овчинникова, П. Сазикова, И. Хлебникова, О. Курлюкова.

Открытие Рюкерта оказывается удивительной историей – еще совсем недавно он не был известен практически никому: первая статья о нем вышла в каталоге американской выставки в 2000 году. Всего за двадцать лет наследие Рюкерта приобрело зримые очертания – государственные музеи принялись атрибутировать его произведения в своих фондах, а частные коллекционеры – охотиться за ними на аукционах.

В итоге сегодня Рюкерт – одно из самых заманчивых имен на рынке. Например, в 2018 году на Sotheby's шкатулка, украшенная эмалью с копией «Боярской свадьбы» Маковского была продана за 466 тыс. фунтов стерлингов (при эстимейте 150-200 тыс.). Литература же по Рюкерту пока бедна – стоит упомянуть лишь каталог «Федор Рюкерт & Карл Фаберже» 2018 года, посвященный коллекции Ревякина и составленный Татьяной Мунтян. И к данной выставке, в 2020 году, выпущен каталог весом 4,5 кг и гигантского размера. Я его честно прочла и даже уронила на ногу себе, потом два дня хромала (профтравма).

В каталоге кремлевской выставки, также составленном Мунтян, в итоге оказалось 300 предметов, украшенных эмалями Рюкерта, а также небольшая (увы!) вводная статья с обзором творчества мастера. Помимо основных государственных музеев свои вещи для публикации в каталоге предоставили полтора десятка частных коллекционеров, начиная с Давида Якобашвили и Александра Дадиани.

Крупные поверхности часто украшены копиями работ художников, работавших в «русском стиле» – Васнецов, Соломко, более мелкие предметы ребят красочным многоцветьем, в котором искусствоведы находят не только ориентацию на русский XVII век, но и внимательное изучение того, что в это же время в Вене делал с орнаментами Климт. Это очень странно, но действительно узнаешь в "русских узорах" влияние радиоактивное венского Сецессиона.

Другие предметы на выставке — уже не Рюкерт, а непосредственно Фаберже, созданныеего лучшими мастерами – М. Перхиным и Ю. Раппопортом. Были отобраны предметы, украшенные в той же технике эмали, которая является сквозным сюжетом выставки и одним из главных инструментов неорусского стиля в декоративно-прикладном искусстве. Характерно, что среди всех императорских яиц Фаберже только два были выполнены в неорусском стиле – и оба в технике эмали по скани в сочетании с гильоше-эмалью («Московский Кремль» и «Транссибирская магистраль»).

Третий раздел выставки показывает эмальерное творчество прочих русских фирм, фабрик, мастерских и артелей того периода, а также студентов Строгановского училища, обучавшихся этому ремеслу. Здесь представлены такие имена, как Иван Хлебников, Павел Овчинников, Орест Курлюков, Антип Кузмичев, Федор Лорие, Маиря Семенова.

Смотреть выставки одних декоративно-прикладных изделий, на самом деле, скучновато, и мне нравится, что авторы выставки сделали умную вещь: они притащили картины маслом, которые эмальеры использовали для образцов своих эмалей. И повесили их рядом с витринами, лучящимися золотом и серебром.

Некоторые сюжеты живописи, очевидно, пользовались колоссальной популярностью. Возникает вопрос, как тогда с авторским правом было, в Российской империи? Небось не получал Васнецов отчислений за использование его картин для украшения портсигаров. Или получал?

Только что была на "Русской сказке" в ГТГ — и сразу в Кремль переехала бедная заработавшаяся картина!

Вот еще одна вещь, которая притворяется "древнерусской", а на самом деле дикий модерн, если не прото-ардеко уже.

И еще конечно, колоссально, во что техника эмали превращает шедевры живописи. Какая-то воплощенная сусальность, в прямом смысле.

Этот портрет Зинаиды Юсуповой кисти Маковского — тоже стал одним из распространенных шаблонов.

Интересно сравнивать, когда есть эскизы.





В конце 19 века ювелиры активно изучают сохранившиеся образцы допетровского времени, копируют узоры эмали, черни и проч., пытаются воспроизводить техники. Рюкерт разработал несколько ноу-хау, которые никто, кроме его мастерской делать не умел.

В каталоге были предметы 17 века, которые использовались мастерами историзма для вдохновения. Я так поняла, на выставке их планировали положить рядом с поздними вещами, но что-то не вижу у Наташи таких кадров. Вот только русские кокошники, которые в это время начали собирать любители костюма, типа княгини Тенешевой.

Впрочем, вот это какой век? Особенно чаши?

О Рюкерте самом, его биографии известно очень мало. Дату рождения восстановили по какому-то юбилейному адресу. Дата смерти была тоже не очень ясна. Но в итоге к выставке установили окончательно, что он умер в 1918 году, и все безобразие не застал.

Далее просто кадры всего этого неорусского великолепия эпохи Александра III и Николая II.

























Текст: мой

Фото: Наталья Крючкова, https://t.me/vmuzey

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Сайт выставки

https://www.kreml.ru/exhibitions/moscow-kremlin-exhibitions/karl-faberzhe-i-fedor-ryukert-shedevriy-russkoy-emali/