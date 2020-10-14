Мнение: Мусоровоз обгоняет Роллс-Ройс

14.10.2020, 11:05, Разное

Мусорщики из округа Буллок, штат Джорджиа, рассказывают у себя на сайте, как начинался их бизнес. Из текста следует, что мусоровоз, который стоил 88 тысяч долларов в 1990 году, в 2017 году подорожал уже до 295 тысяч. Несложный подсчёт показывает долларовую инфляцию в 4,5% годовых, что значительно выше официальных цифр. Можно, конечно, сказать, что в 1990 году мусоровозы были другими, что сравнивать модели 1990 и 2017 года нельзя… однако проблема в том, что доходы американцев на этом периоде не выросли настолько сильно, чтобы они могли себе позволить переплачивать за вывоз мусора.

https://allgreenservices.net/how-much-does-a-new-garbage-truck-cost/

Сколько стоит новый мусоровоз?

Когда мы с отцом только начинали мусорный бизнес в 1990 году, наш первый новый грузовик стоил 88 000 долларов. У него не было кондиционера, был ручной сдвиг, с кабельным управлением, которое вы должны были тянуть обеими руками, чтобы заставить что-нибудь работать. Я помню, как пошел в банк, чтобы подписать вексель для финансирования этой новой инвестиции. «Что это за личная гарантия?», — спросил я нашего банкира. Я быстро осознал суть: если бизнес перестанет платить по кредиту, они заберут мой дом, мою машину, моих детей и жену и всё остальное, что было у меня лично, чтобы покрыть долг. Мне было 27 лет, и я начал понимать, что у нас нет другого выбора, кроме как заставить этот бизнес работать.

Именно тогда я узнал, что значит иметь «кожу в игре». Мусорный бизнес — это капиталоёмкий бизнес. Оборудование, которое вам нужно, стоит очень дорого. Сегодня мы приняли поставку нового фронтального погрузчика. Того же самого, что мы купили в 1990 году. Но сегодня тот же самый грузовик стоил 295 000 долларов! За свою мусорную карьеру я подписал 50 личных гарантий на сумму более 25 миллионов долларов. Такая же личная гарантия требуется банку и сегодня.

Вы можете понять, почему люди, которые являются предпринимателями, и занимают деньги в банке, и обещают вернуть их банку, чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы их клиенты были счастливы. Без наших замечательных клиентов мы оказались бы бездомными. Каждый день, когда я встаю и иду на работу, я никогда не забываю этот очень важный факт.

Поэтому мы хотим воспользоваться этим временем, чтобы поблагодарить всех наших замечательных клиентов в «ОлГрин» за то, что они поддерживают нас. Мы планируем и дальше предоставлять вам отличный сервис и продолжать совершенствовать наш автопарк. Мне страшно подумать, сколько будет стоить мой последний мусоровоз, который я когда-либо куплю.

За 300 тысяч долларов в США можно купить новый роллс-ройс: гораздо более комфортный и статусный автомобиль, нежели любой мусоровоз. Тем не менее владелец той фирмы из штата Джорджия на протяжении 27 лет делал сознательный выбор в пользу мусоровозов, а не в пользу роллс-ройсов.

Как показывает опыт, именно этот выбор и отличает обеспеченных людей. Кримсональтер приводил весьма жизненный пример. В 2008 году новый айфон стоил в России около 25 тысяч рублей. Люди, которые остались ходить, как лохи, со старым телефоном, и потратили эти 25 тысяч рублей на покупку акций «Эппл», в 2020 году могут продать свои акции уже за 2 млн рублей. Этих денег хватит, например, на студию в пригороде Петербурга, дохода от сдачи которой будет достаточно, чтобы покупать новые айфоны сразу после их выхода, оплачивать мобильную связь с интернетом и ещё откладывать по 50 тысяч рублей в год на покупку других акций.

Конкретно акции «Эппл» — крайне креативное вложение средств, и лично у меня нет ни одного цента в акциях американских технологических гигантов, однако конкретное направление инвестиций не имеет тут решающего значения. Обычно люди выбирают между «потратить на роскошь» и «вложить в будущее» как минимум несколько раз в год. Уже на периоде в 10-15 лет большая часть тех, кто вкладывается в будущее, начинает получать ощутимую отдачу от своих вложений. На длинной дистанции мусоровоз стабильно обгоняет роллс-ройс.