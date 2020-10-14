Apple снизила цену на блок питания и наушники для iPhone чтобы сгладить ситуацию

14.10.2020, 10:53, Разное

В комплекте представленных iPhone 12 отсутствует традиционные блок питания и наушники. Чтобы сгладить ситуацию, Apple снизила цены на указанные аксессуары.

Вчера вечером состоялась презентация нового поколения iPhone. При этом зарядного устройства и наушников, как и сообщали ранее инсайдеры, в коробке со смартфоном не оказалось. Их владелец модного гаджета должен будет приобрести отдельно. Более того, как оказалось, дополнительные устройства теперь исключат и из комплекта аппаратов одиннадцатой линейки, которые ещё есть в магазинах.

Как объяснило руководство американского IT-гиганта, на сегодняшний день выпущено более двух миллиардов зарядок для «яблочного» смартфона. Для многих новая модель iPhone не является первой, потому в аксессуарах они не нуждаются. Такой шаг вызван не только стремлением сэкономить на аксессуарах, но и заботой об окружающей среде. Как отмечают в Apple, использование старых девайсов поможет сократить добычу редкоземельных элементов и выбросы в атмосферу углерода. Кроме того, компания сделала тоньше картонные коробки, в которых упаковывается новый смартфон.

Для тех же, кому блок питания и наушники необходимы, корпорация приготовила сюрприз. Стоимость устройств снижена, теперь фирменные EarPods с Lightning подешевели на 10 долларов и стоят 19 долларов. Такой же ценник сейчас и у адаптера мощностью 20 Вт. Стоит отметить, что многие поклонники продукции Apple давно перешли на беспроводные наушники.