 

Медведев предложил выдавать россиянам лекарства бесплатно

14.10.2020, 10:43, Разное

На сайте партии сообщается, что здравоохранение и лекарственное обеспечение в скором времени будут являться важным блоком программы “Единой России”. Именно поэтому Медведев предложил рассмотреть вопрос о бесплатном снабжении россиян лекарствами.

Согласно идеи бывшего президента России, препараты, которые граждане будут получать безвозмездно (за счет государственных средств), должны быть указаны в рецепте врача. В противном случае, очевидно, за лекарства придется платить.

Также Медведев отметил, что в стране необходимо развивать фарминдустрию, применять современные электронные сервисы в здравоохранении, пишет LIFE.

Напомним, ранее Дмитрий Анатольевич предложил ввести в России гарантированный доход для граждан. Под этим подразумевается определенная сумма денежных средств, которая будет выплачиваться россиянину один раз с целью поддержки.

Это пособие будет неприкосновенным: то есть его не смогут списать в случае задолженности или штрафов. Идея Дмитрия Медведева еще обсуждается правительством.



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