Компания KТМ презентовала трековую модель X-Bow GTX

14.10.2020, 10:15, Новости дня

Известный австрийский бренд КТМ официально представил публике трековую новинку, которой дали название X-Bow GTX.

Приобрести указанное транспортное средство станет возможным по цене свыше 230 тысяч евро. Также предполагается, что данный экземпляр будет идеально подходит для езды по трекам. В салоне предусмотрели качественные кресла из карбона, что существенно отразилось на весе кузова. Под капотом X-Bow GTX используется 2,5-литровый агрегат на 522 л.с. мощности.

Автомобиль получил 6-ступенчатую механическую коробку передач. Также указано, что новая модели имеет усиленные амортизаторы, тормозную систему. Остальные детали о новом трековом X-Bow GTX будут озвучены ближе к дате старта официальных продаж.