Бренд Volkswagen официально презентовал новый кроссовер Taos

14.10.2020, 10:15, Новости дня

Известная немецкая марка Volkswagen рассекретила новую модель кроссовера, которому дали название Volkswagen Taos.

Автомобиль может существенно привлечь внимание благодаря новому дизайну, не схожему с предшествующими моделями. Кроме того, здесь применили хромированную ленту, которая соединяет головную оптику. Более яркий вид также достигается благодаря стильной радиаторной решетке нового образца. В задней части применили увеличенный обвес, за счет которого кроссовер Volkswagen Taos получил не традиционную форму.

Из технических параметров следует выделить 1,5-литровый бензиновый мотор, который выдает 158 л.с. мощности. На рынок выйдут модели с передним и полным приводом, а также с различными вариантами коробки передач.