 

Евгений Стычкин и Ольга Сутулова стали родителями

14.10.2020, 10:10, Разное

Вчерашний день запомнится Евгению Стычкину и Ольге Сутуловой надолго, ведь 13 октября родился их первый общий ребенок. Новость об этом сообщил сам актер, опубликовав в Instagram видеоролик, в котором он читает отрывок из “Письма в Россию” Владимира Набокова, лежа на больничной кровати. В хэштегах к ролику Евгений указал – #лелямойгерой, #сынзаотцаответчик, #авраамродилисаака – судя по ним, у пары родился сын.

Послушай, милый друг, я абсолютно счастлив… Блуждая по улицам, по площадям, рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, я с гордостью несу в себе свое невообразимое счастье. Прокатят века, школьники будут скучать над историей наших потрясений. Все пройдет, все пройдет, милый друг, но счастье мое, счастье останется, – произносит в видео Стычкин.

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Публикация от Евгений Стычкин (@stychkin)13 Окт 2020 в 1:31 PDT

Напомним, для 46-летнего Евгения Стычкина ребенок стал пятым. От брака с пианисткой Екатериной Сканави у актера есть трое детей – сыновья Алексей и Лев, дочь Александра, а также дочь София от романа с однокурсницей Юлей Жемчуговой. Стычкин и Сутулова знакомы с 2007 года, узаконить отношения они решили в 2012-м. 



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