Препараты от коронавируса вошли в список жизненно важных

14.10.2020, 10:08, Новости дня

Ряд препаратов для лечения коронавируса будут включены в РФ в перечень жизненно важных лекарств, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), туда вошли ряд препаратов, касаемые лечение новой коронавирусной инфекции», – цитирует РИА «Новости» министра.

По его словам, на сегодняшний день проходит процедура регистрации предельных цен.

Мурашко напомнил, что министерство зарегистрировало препараты для лечения коронавируса, в том числе «Фавипиравир», который уже разрешен в стационарах. Он подчеркнул, что сейчас стоит задача установить предельные цены на эти препараты, «чтобы обеспечить его доступность во всех категориях и минимизировать затраты бюджетов на данную терапию».

Также министр заявил, что количество пациентов с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии сохраняется на одном уровне, несмотря на рост заболеваемости. При этом пациентов на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) значительно меньше, чем было в весной.

«Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения, в сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%», – сказал он.

Мурашко добавил, что в амбулаторных условиях лечатся почти 66% больных с коронавирусом: 20% госпитализированных – это больные с легким течением, 68,3% – со средней степенью тяжести, почти 11% – с тяжелым течением, около 1,5% – крайне тяжелое течение заболевания. На ИВЛ находятся 2356 человек.

Кроме того, в РФ на сегодняшний день развернуто 176 тыс. инфекционных коек. По словам министра, максимум еще не достигнут, поскольку максимальное количество коек было развернуто 18 июня 2020 года – почти 185 тыс.

Ранее сообщалось, что ФАС установит предельную цену на лекарство от коронавируса, она будет самой низкой в РФ в рамках референтных стран. Напомним, розничная цена препарата «Коронавир» составит от 11 550 рублей за упаковку, а рекомендуемая стоимость препарата «Арепливир» составляет 12 320 рублей.

В сентябре «Фавипиравир» решили включить в список жизненно необходимых лекарств в России.