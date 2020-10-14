Роза Сябитова боится увольнения с “Первого канала”

14.10.2020, 9:53, Разное

Популярная телесваха Роза Сябитова призналась, что боится увольнения с «Первого канала». Уже 12 лет она помогает участникам «Давай поженимся!» найти свою вторую половину.

В последнее время у шоу «Давай поженимся!» не может похвастаться высокими рейтингами, поэтому не исключается, что его закроют. Роза Сябитова заявила, что от работы на проекте не откажется, более того, она готова выполнять все указания начасльства. Знаменитость очень боится увольнения. Это чувство, вероятно, сохранилось у нее со времен СССР. Сябитова предложила руководству при надобности уволить ее посредством SMS.

В телешоу «Давай поженимся!» телесваха себя чувствует вполне органично. Она в целом благодарна проекту, который позволяет кардинально меняться. С момента выхода первого выпуска Сябитова заметно преобразилась: сменила имидж и похудела. Сама же она не стесняется своего прошлого. Ведущая заявляет, что 13 лет назад являлась «хорошей российской тетей». Сябитова в ходе интервью поделилась, что проект уже не раз хотели закрыть. Никто об этом официально не говорил, но было видно, что у канала присутствуют определенные сложности.

Роза Сябитова и Лариса Гузеева, несмотря на многолетнюю работу на одном проекте, не стали подругами. Такое решение приняла ведущая проекта. Гузеева считает, что ни одно женское шоу не выдерживало дружбу.