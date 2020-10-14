 

Политолог о российских кредитах для Белоруссии: Лукашенко шантажирует, а мы поддаемся

14.10.2020, 9:43, Разное

России невыгодно возможное банкротство Белоруссии и ее неспособность платить по долгам, отметил политолог. Суздальцев напомнил, что Москва за последние несколько десятков лет вложила в братскую республику огромные суммы. Кроме того, в нашей стране работают более 700 тысяч мигрантов из Белоруссии, добавил эксперт.

Александр Лукашенко хорошо об этом знает и шантажирует Россию, подчеркнул политолог. “Он знает, что мы поддаемся на шантаж. Он знает, что мы слабые в этом отношении”, – сказал эксперт в эфире ютуб-канал Politwera.

Суздальцев напомнил, что Москва хотела по-хорошему договориться с Лукашенко об интеграции и не давила на него. Эксперт выразил сожаление, что Россия неспособна стать арбитром в белорусском политическом кризисе.

Перед встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября стало известно, что Россия выделит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов. Большую часть средств республика потратит на реструктуризацию прежних долгов. Размер финансовых обязательств Минска перед Москвой превышает семь миллиардов долларов.

Отношения России и Белоруссии все годы независимости республики во многом строились на щедрой помощи Москвы Минску. Эксперты подсчитали, что за несколько десятков лет наша страна вложила в западного соседа более 100 миллиардов долларов.

Напомним, что в Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Евросоюз ввел санкции против окружения президента. Белорусского лидера в списке пока нет.



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