 

Мнение: Вопрос для знатоков

14.10.2020, 9:40, Разное

С недавних пор (буквально несколько дней как) заметил, что со Скайпа пропала опция “заменить фон”, причем – вплоть до того, что исчез даже вариант “размыть фон”. Я подивился, подумал, что это какой-то временный сбой – однако дни идут, а ничего не меняется.

А сегодня прочитал где-то, что якобы вышел некий ЗАПРЕТ! Запрет менять задний фон у видео. Это же какая-то чушь? Может, просто можно эти программы “смены фона” где-то скачивать и самостоятельно устанавливать? В общем, прошу помощи клуба!

Источник: Размышления вольного социолога



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