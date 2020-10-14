Мнение: Вопрос для знатоков
14.10.2020, 9:40, Разное
С недавних пор (буквально несколько дней как) заметил, что со Скайпа пропала опция “заменить фон”, причем – вплоть до того, что исчез даже вариант “размыть фон”. Я подивился, подумал, что это какой-то временный сбой – однако дни идут, а ничего не меняется.
А сегодня прочитал где-то, что якобы вышел некий ЗАПРЕТ! Запрет менять задний фон у видео. Это же какая-то чушь? Может, просто можно эти программы “смены фона” где-то скачивать и самостоятельно устанавливать? В общем, прошу помощи клуба!
Источник: Размышления вольного социолога
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