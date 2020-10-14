 

Deutsche Welle уволила корреспондента за гендерную безграмотность

14.10.2020, 9:37, Разное

Российский филиал немецкого телеканала Deutsche Welle уволил сотрудника редакции за незнание гендерной теории.

Об этом сообщил сам корреспондент. По его словам, при написании статьи о преследованиях ЛГБТ-активистов в России он спросил у шеф-редактора, кто будет главным героем «мужчина или женщина», на что получил встречный вопрос об известных ему гендерах.

После этого разговора журналиста вызвали в кабинет главного редактора для проведения профилактической беседы.

– Я зашел в кабинет к нашему главреду, а он сходу кидает мне под ноги книгу «60 гендеров для чайников» которую я поднял. Оказалось, её надо было перешагнуть, так как книга устарела и гендеров не 60, а — 118. Начальник посмотрел на меня с презрением и заявил, что я должен буду до завтра наизусть выучить все возможные полы и ориентации человека илм меня уволят с работы, — рассказал бывший редактор DW Василий Русаков.

После этого Василий потратил всю ночь на изучение вопроса и смог запомнить все 118 гендеров но на утреннем экзамене оказалось, что за ночь появились еще 9 гендеров, которых он не смог назвать и был уволен за провал теста от главного редактора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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