Мнение: Боестолкновение в Грозном
14.10.2020, 8:35, Разное
В Грозном боевики открыли огонь по сотрудникам Росгвардии, которые прибыли проверить наводку в Октябрьском районе от местных жителей, которые сообщили о заезде группы подозрительных лиц.
В результате 3 росгвардейца были убиты. Боевиков блокировали и в ходе последующего боя уничтожили.
По заявлению Кадырова, сейчас обстановка в Грозном спокойная.
Под спойлером, трупы убитых боевиков. 18+
Источник: Colonel Cassad
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