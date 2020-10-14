 

Мнение: Боестолкновение в Грозном

14.10.2020, 8:35, Разное

В Грозном боевики открыли огонь по сотрудникам Росгвардии, которые прибыли проверить наводку в Октябрьском районе от местных жителей, которые сообщили о заезде группы подозрительных лиц.
В результате 3 росгвардейца были убиты. Боевиков блокировали и в ходе последующего боя уничтожили.
По заявлению Кадырова, сейчас обстановка в Грозном спокойная.

Под спойлером, трупы убитых боевиков. 18+

Источник: Colonel Cassad



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