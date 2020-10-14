 

Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК

14.10.2020, 9:25, Новости дня

Умер украинский клипмейкер и режиссер Дима Манифест. Об этом в Facebook 13 октября  сообщил его коллега Денис Шаповал.

“Мы колесили на кабриолете по пустыне в Дубаи, лазили по крышам Невского проспекта в Питере, лежали под Эльфелевой башней в Париже. А сколько клипов и реклам сняли. Сложно найти в наше время таких амбициозных парней как Дима. Покойся с миром, братик! Ты навсегда останешься в памяти светлым человеком с твердой верой в себя!” – написал он.

Мы колесили на кабриолете по пустыне в Дубаи, лазили по крышам Невского проспекта в Питере, лежали под Эльфелевой башней…

Posted by Denis Shapoval on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

Менеджер Игорь Бахмацкий в посте в Facebook написал, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

“Рано ушел! Талантливый был человек Дима Манифест. R.I.P. Всего лишь 30… Рак не выбирает возраст, но очень жаль что так рано”, – написал он.

Рано ушёл!Талантливый был человек Дима МанифестR.I.PВсего лишь 30….Рак не выбирает возраст, но очень жаль что так рано….

Posted by Игорь Бахмацкий on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

Прощание с покойным состоится в пятницу, 16 октября, сообщает ТСН.

Дмитрий Манифест был основателем видео-продакшна полного цикла “Manifest Production”. Он снял клипы для украинских исполнителей Оли Поляковой, Тины Кароль, Dzidzio, ТНМК, “Друга ріка”, “Антитіла”, в качестве оператора и режиссера работал над сериалом “Великі Вуйки” для “1+1”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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