 

Эксперты о состоянии российской экономики после карантина: Рост бюджетных доходов обеспечат налогами

14.10.2020, 9:23, Разное

Многих российских граждан интересует вопрос, будут ли вводить второй карантин, а также ожидается ли очередной период нерабочих дней из-за пандемии коронавируса. Эксперты успокоили встревоженных людей.

Экономисты сходятся во мнении, что предпосылок для второго локдауна на данный момент нет. Прошлый опыт показал российским властям, что введение жестких ограничений слабо повлияло на эпидемиологическую обстановку, а вот удар для экономики страны был ощутимым.

Теперь же вопрос стоит о том, как восполнить бюджет. Прогнозируется, что расходы казны в ближайшее время увеличатся. Экономисты полагают, что в 2021 году поможет продажа нефти, а вот в 2023-2023 годах ставка будет сделана уже на ненефтегазовые налоги.

Что касается уровня безработицы, то эксперты спешат обнадежить граждан. Сейчас показатели довольно тревожные, однако цифра неминуемо пойдет на спад.

Курс рубля будет стремиться к снижению, хоть он и будет выше, чем нынешний. На это оказала сильное влияния геополитическая обстановка.

Специалисты оговариваются, что все может пойти по другому сценарию, если наступит вторая волна коронавируса. Но тут уже слово берут эпидемиологи, заявляя, что ее ожидать причин нет.



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