Собянин заявил о переводе московских старшеклассников на дистанционный режим обучения

14.10.2020, 9:23, Разное

На официальном сайте Сергея Собянина был обнародован текст с новым распоряжением мэра. Уточняется, что в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой в российской столице ученики 6-11 классов будут переведены на дистанционный режим обучения.

Градоначальник объяснил подобный шаг. Дело в том, что статика иллюстрирует внушительную долю заболеваемости коронавирусом среди старших учеников. Кроме того, как показал опыт, старшеклассники отлично приспособились к дистанционному режиму обучения, освоили все необходимые программы. Также они имеют достаточный уровень самодисциплинированности.

Что касается маленьких детей, то здесь ситуация иная. Собянин отметил, что ученикам младших классов сложнее адаптироваться к новой школьной программе, у родителей нет возможности предоставлять детям полную ответственность в работе с компьютером и уходить на работу.

Особняком стоят пятые классы. Это тот период, когда дети вступают в новое образовательное звено, знакомятся с новыми преподавателями. Им будет сложно освоить освоиться, находясь дома.

С связи с вышеизложенными фактами Собянин постановил, что проездные карты учеников младших классов будут разблокированы. При этом проездные детей постарше по-прежнему функционировать не будут.