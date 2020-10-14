 

Коалиция большинства парламента Киргизии поддержала кандидатуру Жапарова на пост премьера

14.10.2020, 9:08, Новости дня

Коалиция большинства парламента Киргизии поддержала кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра республики.

Теперь кандидатура Жапарова будет вынесена на голосование всей палаты.

Как сообщил спикер парламента Канат Исаев, на заседании присутствуют около 80 депутатов, плюс около десяти передали доверенности. «Сомнений в легитимности сегодняшних решений возникнуть не должно», – передает РИА «Новости» слова Исаева.

В субботу киргизский парламент утвердил новый состав правительства страны, на должность премьер-министра был утвержден Жапаров. До этого Жапаров заявлял, что Жээнбеков якобы готов подать в отставку.

Напомним, ранее в среду президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил парламенту рассмотреть вопрос о назначении нового состава правительства во главе с Садыром Жапаровым.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Крупнейший банк мира столкнулся с нехваткой денег

24.07 / Дегтярев проверил готовность школ Хабаровского края к новому учебному году

22.07 / В Госдеп направили ноту из-за нападения на журналистов Первого канала в США

03.09 / На гривнах захотели «сбрить бороды» князьям Владимиру и Ярославу

11.10 / Летчик Ярошенко переведен из изолятора в тюремный блок

18.08 / «Белтелеком» объяснил проблемы с интернетом Белоруссии

14.07 / Башаров посоветовал Собчак беречь челюсть

30.09 / Врачи в Чувашии спасли пациентку со 100-процентным поражением легких

04.07 / Guardian – Мавзолей Ленина в Москве открыли раньше театров и кино

20.07 / Беларусь назначила Олега Кравченко послом в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска