Лукашенко призвал сбросить Шушкевича в реактор БелАЭС

14.10.2020, 9:02, Разное

После встречи с рабочими Минского тракторного завода президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью журналистам телепрограммы «Панорама».

В нём глава государства сообщил о своём отношении к оппозиции и своих дальнейших планах.

Лукашенко раскритиковал не только своих соперников по президентской гонке и примкнувших к ним оппозиционеров. Свою порцию критики получил и первый постсоветский руководитель республики Станислав Шушкевич, которому белорусский лидер предрёк нерадостные перспективы.

– Этот старый маразматик Шушкевич тоже раскудахтался. Ну куда ты, козёл, лезешь? Я тебе пенсию дал. Что тебе ещё надо? Мало того сам страну развалил, теперь советы даёт. Толку от него никакого. Как только запустим БелАЭС, сразу туда Шушкевича в реактор. Специалисты заверяют, что это реально сделать, — сказал Лукашенко.