Журналист сообщил, что у Бориса Моисеева подозревают онкологию

14.10.2020, 8:53, Разное

Журналист Денис Сорокин сообщил, что у 66-летнего Бориса Моисеева врачи подозревают онкологическое заболевание. Артист уже давно не появляется не публике, а информация о его здоровье является довольно противоречивой.

Помощник Бориса Моисеева говорит, что с певцом все нормально, а его друзья заявляют об обратном. Имеется неподтвержденная информация о том, что артист практически не двигается. Нынешнему окружению знаменитости не нравится, что СМИ обсуждают состояние здоровья исполнителя хита «Голубая луна». В то же время журналисты считают, что Моисеев показался бы на публике, если бы чувствовал себя хорошо.

Знакомым Моисеева врачи заявили, что улучшить состояние его здоровья не получится, можно только на некоторое время стабилизировать. У артиста произошли изменения не в лучшую сторону. В частности, он практически перестал говорить, а на щеке появилась странная родинка. Тогда началась распространяться информация о возможной онкологии. После данных событий Моисеев н выходит в свет.

В 2010 году Борис Моисеев перенес первый инсульт. Тогда артист пребывал в очень тяжелом состоянии. У певца произошла остановка сердца, потом его ввели в медикаментозную кому, долгое время он находился под аппаратом ИВЛ. После реабилитации Моисеев вернутся на сцену, несмотря на то, что медики выступали против этого. В 2015 году у певца произошел второй инсульт.