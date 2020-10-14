 

Литовский политик призвал «перестать лаять на Россию»

14.10.2020, 8:48, Новости дня

Бывший мэр литовского Каунаса Витаутас Шустаускас раскритиковал политику Вильнюса в отношении РФ и заявил, что власти продолжают действовать в ущерб республике.

«Я когда-то, еще в 1992 году, сказал в Сейме: если будут умные люди, имея таких соседей, как Белоруссия и Россия, мы бы по экономике были бы в Европе. Если бы не лаяли, как собаки, на Россию, жили бы хорошо. … За бензин платили бы, наверное, несколько центов только», – сказал Шустаускас в интервью Sputnik Литва.

При этом он выразил мнение, что после парламентских выборов внешнеполитический курс Литвы вряд ли изменится. Для этого, по его словам, к власти должны прийти другие политики, которые поменяли бы отношение к соседям.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что РФ якобы занимается «историческим ревизионизмом». По его словам, Москва предпринимает «усилия по реабилитации пакта Молотова – Риббентропа и его секретных протоколов». РФ якобы использует «исторический ревизионизм» против «стран Балтии и Польши». 



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